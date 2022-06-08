В Германии планируют ввести налоги для компаний, которые наживаются на войне против Украины

Во время своего визита в Иорданию, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Габек заявил, что он поддерживает инициативу о введении так называемого налога на сверхприбыль. По его словам, есть компании, которые получают огромные прибыли из-за войны России против Украины.

"Получение прибыли от войны это не совсем правильно", - добавил Габек.

В то же время как он отметил, проблема заключается в том, как отличить эти прибыли от других.

"Однако, я считаю, что надо работать над этим, понимая, что это сложно”, - добавил министр.