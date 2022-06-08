В Німеччині планують ввести податки для компаній, які наживаються на війні проти України

Німеччина може ввести податки на надприбуток для компаній, які наживаються на війні проти України. "Вільна демократична партія" виступає проти цієї ініціативи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання n-tv.
Під час свого візиту до Йорданії, федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек заявив, що він підтримує ініціативу щодо запровадження так званого податку на надприбуток. За його словами, є компанії, які отримують величезні прибутки через війну Росії проти України.
"Отримання прибутку від війни це не зовсім правильно", - додав Габек.
Водночас як він відзначив, проблема полягає у тому, як відрізнити ці прибутки від інших.
"Проте, я вважаю, що треба працювати над цим, розуміючи, що це складно”, - додав міністр.
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