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В Німеччині планують ввести податки для компаній, які наживаються на війні проти України

Фото: Роберт Габек, віце-канцлер Німеччини (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина може ввести податки на надприбуток для компаній, які наживаються на війні проти України. "Вільна демократична партія" виступає проти цієї ініціативи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання n-tv.

Під час свого візиту до Йорданії, федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек заявив, що він підтримує ініціативу щодо запровадження так званого податку на надприбуток. За його словами, є компанії, які отримують величезні прибутки через війну Росії проти України.

"Отримання прибутку від війни це не зовсім правильно", - додав Габек.

Водночас як він відзначив, проблема полягає у тому, як відрізнити ці прибутки від інших.

"Проте, я вважаю, що треба працювати над цим, розуміючи, що це складно”, - додав міністр.

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