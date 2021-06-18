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У Німеччині першу дозу вакцини від COVID-19 отримала половина жителів країни

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Берлін, П'ятниця 18 червня 2021 20:23
У Німеччині першу дозу вакцини від COVID-19 отримала половина жителів країни Фото: у Німеччині першу дозу вакцини від COVID-19 отримала половина населення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Німеччині з початку прищепної кампанії від коронавірусу першу дозу вакцини отримали понад 41 млн осіб, що становить близько половини від усього населення країни. Повну вакцинацію пройшли майже 30%.

Про це повідомляє агентство DPA.

Як заявив Міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Спан, близько 41,5 млн жителів країни отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, що становить 50,1% від загальної чисельності населення. Другу ін'єкцію зробили 29,6% жителям країни.

Видання зазначає, що ця заява глави МОЗ була зроблена на тлі зростаючих побоювань щодо поширення Delta-штаму коронавірусу, який вперше був виявлений в Індії. На сьогодні в Німеччині цей варіант COVID-19 не вплинув на епідеміологічну ситуацію в країні, але набув широкого поширення у Великобританії.

Нагадаємо, сьогодні, 18 червня, Німеччина дозволила в'їзд з низки країн без проходження 10-денного карантину по прибуттю. України в ньому поки немає.

Відзначимо Європейський союз на тлі поліпшення ситуації з пандемією COVID-19 дозволив відкрити зовнішні кордони для громадян США і ще чотирьох країн. Їх внесли до відповідного "зеленого списку".

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