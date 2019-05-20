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В Германии перевернулся рейсовый автобус, более 60 пострадавших

Новости » Происшествия    20.05.2019 - 02:51
В Германии перевернулся рейсовый автобус, более 60 пострадавших
Фото: место события (bild.de)

Как минимум один человек погиб

На автобане A9 под Лейпцигом в воскресенье, 19 мая, перевернулся автобус Flixbus, в результате чего пострадали более 60 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что один человек погиб и еще 7 получили тяжелые ранения. Всего в автобусе находились 74 пассажира. Тех, кто получил серьезные травмы, доставляли в больницы на вертолетах. Рядом с местом аварии также соорудили пункт помощи для тех, кто был легко ранен.

Причину аварии полиция пока не называет, заявляя, что ведется расследование. Автобус выполнял рейс из Берлина в Мюнхен, заявили в компании Flixbus. 

Автобан A9 сейчас перекрыт в обоих направлениях, полиция рассчитывает открыть движение по нему в сторону Мюнхена к утру понедельника, 20 мая.

По меньшей мере, один человек погиб, более 60 пострадали, из них 7 получили тяжелые ранения.

Напомним, в Таиланде в ночь на 13 мая в провинции Накхонсаван в результате аварии с автобусом пострадал 21 человек.

РБК-Украина писало, что 12 мая в поселке Сунмэн округа Вэньлин провинции Чжэцзян перевернулась сельскохозяйственная машина, что привело к гибели 12 человек, еще 11 получили ранения. 

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