У Німеччині перекинувся рейсовий автобус, більше 60 постраждали

Фото: місце події (bild.de)

Як мінімум одна людина загинула

На автобані A9 під Лейпцигом у неділю, 19 травня, перекинувся автобус Flixbus, в результаті чого постраждали більше 60 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що одна людина загинула і ще 7 отримали важкі поранення. Всього в автобусі знаходилися 74 пасажира. Тих, хто отримав серйозні травми, доставляли до лікарні на вертольотах. Поруч з місцем аварії також спорудили пункт допомоги для тих, хто був легко поранений.

Причину аварії поліція поки не називає, заявляючи, що ведеться розслідування. Автобус виконував рейс із Берліна в Мюнхен, заявили в компанії Flixbus.

Автобан A9 зараз перекрита в обох напрямках, поліція розраховує відкрити рух в бік Мюнхена до ранку понеділка, 20 травня.

Щонайменше, одна людина загинула, більше 60 постраждали, із них 7 отримали важкі поранення.

Нагадаємо, в Таїланді в ніч на 13 травня в провінції Накхонсаван в результаті аварії з автобусом постраждала 21 людина.

РБК-Україна писало, що 12 травня в селищі Сунмэн округу Веньлін провінції Чжецзян сільськогосподарська машина перекинулася, що призвело до загибелі 12 осіб, ще 11 отримали поранення.