В Германии перевернулся пассажирский автобус, 16 пострадавших
Шестеро пострадавших получили тяжелые травмы в результате аварии в Германии
В Германии неподалеку от Ростока произошла авария с пассажирским автобусом. В результате аварии пострадали по меньшей мере 16 человек, передает Merkur.
Отмечается, что автобус компании Flixbus направлялся в Берлин. Авария произошла утром в пятницу, 17 августа.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 16 пассажиров автобуса, среди которых шестеро получили тяжелые травмы. Однако количество раненых на сегодня уточняется.
Автобус курсировал из Швеции через Данию в Берлин. В нем находилось более 60 пассажиров разных национальностей.
В настоящее время причина аварии выясняется. Автомагистраль A19, где перевернулся автобус, временно закрыта для проезда.
Напомним, 15 августа на 70 км автодороги Киев-Чоп водитель грузового автомобиля VOLVO, номерные знаки которого имеют турецкую регистрацию, выехал на встречную полосу движения. Там грузовик столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110.
В результате этого погибли двое людей - водитель и пассажир легкового автомобиля. Грузовик загорелся. Полицейские Житомирской области разыскивают водителя грузовика, который скрылся с места происшествия.