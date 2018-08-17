В Германии перевернулся пассажирский автобус, 16 пострадавших

Новости Происшествия 17.08.2018 - 14:03
Фото: авария в Германии (facebook.com/IloveOstseewelle)
Фото: авария в Германии (facebook.com/IloveOstseewelle)

Шестеро пострадавших получили тяжелые травмы в результате аварии в Германии

В Германии неподалеку от Ростока произошла авария с пассажирским автобусом. В результате аварии пострадали по меньшей мере 16 человек, передает Merkur.

Отмечается, что автобус компании Flixbus направлялся в Берлин. Авария произошла утром в пятницу, 17 августа.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 16 пассажиров автобуса, среди которых шестеро получили тяжелые травмы. Однако количество раненых на сегодня уточняется.

Автобус курсировал из Швеции через Данию в Берлин. В нем находилось более 60 пассажиров разных национальностей.

В настоящее время причина аварии выясняется. Автомагистраль A19, где перевернулся автобус, временно закрыта для проезда.

В Германии перевернулся пассажирский автобус, 16 пострадавших

Напомним, 15 августа на 70 км автодороги Киев-Чоп водитель грузового автомобиля VOLVO, номерные знаки которого имеют турецкую регистрацию, выехал на встречную полосу движения. Там грузовик столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110.

В результате этого погибли двое людей - водитель и пассажир легкового автомобиля. Грузовик загорелся. Полицейские Житомирской области разыскивают водителя грузовика, который скрылся с места происшествия.

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Теги:  ДТП,  Германия,  авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС