У Німеччині перекинувся пасажирський автобус, 16 постраждалих

Шестеро потерпілих отримали важкі травми внаслідок аварії у Німеччині

У Німеччині неподалік від Ростока сталась аварія із пасажирським автобусом. В результаті аварії постраждали щонайменше 16 людей, передає Merkur.

Зазначається, що автобус компанії Flixbus прямував до Берліна. Аварія сталася вранці у п'ятницю, 17 серпня.

За попередньою інформацією, внаслідок ДТП постраждали 16 пасажирів автобуса, серед яких шестеро отримали важкі травми. Проте кількість поранених на сьогодні уточнюється.

Автобус курсував зі Швеції через Данію до Берліна. У ньому перебувало понад більше 60 пасажирів різних національностей.

Наразі причина аварії з'ясовується. Автомагістраль A19, де перекинувся автобус, тимчасово закрито для проїзду.

Нагадаємо, 15 серпня на 70 км автодороги Київ-Чоп водій вантажного автомобіля VOLVO, номерні знаки якого мають турецьку реєстрацію, виїхав на зустрічну смугу руху. Там вантажівка зіткнулась з автомобілем ВАЗ-2110.

Внаслідок цього загинуло двоє людей - водій та пасажир легкового автомобіля. Вантажівка загорілась. Поліцейські Житомирської області розшукують водія вантажівки, який втік з місця пригоди.