У Німеччині очікують повного припинення постачання газу "Північним потоком"

У Німеччині очікують, що Росія повністю припинить постачання газу по "Північному потоку". Москва вже перетворила технічне обслуговування трубопроводу в"політичне".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WAZ , про це заявив глава Федерального мережевого агентства Німеччини Клаус Мюллер.

Він назвав ситуацію з постачанням російського газу "дуже напруженою".

"Питання в тому, чи перетворяться ці технічні роботи в безперервне техобслуговування з політичних мотивів... ситуація напружена, якщо не сказати дуже напружена ... знизиться на більш тривалий період, ми повинні будемо більш серйозно поговорити про економію", - сказав Мюллер.

Чиновник зазначив, що за цих Умов німцям доведеться економніше ставитися взимку до тепла в будинках.

"Путін дав зрозуміти, що тепер гра ведеться за російськими правилами... Саме тому міністр Хабек також забив тривогу. Ситуація може посилитися", - заявив Мюллер.

Нагадаємо, в червні російська сторона майже вдвічі знизила обсяги постачання газу, при цьому в Євросоюзі не вірять заявам про те, що це нібито викликано технічними причинами.

Експерти в матеріалі "На порозі газової кризи. Як Росія шантажує ЄС і чого чекати Україні" допускали, що Росія може повністю зупинити "Північний потік" в кінці осені.

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