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В Германии ответили, когда подготовят систему ПВО "IRIS-T" для передачи в Украину

Фото: глава МИД Германии Аналенна Бербок (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Система противовоздушной обороны "IRIS-T" находится в Германии еще на стадии производства. Она будет готова для передачи ее в Украину в конце лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок в интервью DW.

"Наша проблема, как и у многих европейских государств, заключается в том, что в запасах есть не все, что нужно Украине. Поэтому мы отправим в Украину, например, IRIS-T-одну из самых современных систем противовоздушной обороны, которая сейчас находится только на стадии производства и, надеюсь, будет готова в конце лета. И да, мы всегда проверяем, что еще можно сделать, чтобы поддержать Украину еще больше", - рассказала Бербок.

При этом она подчеркнула, что поставки оружия и в целом помощь Украине "это не гонки по месту в рейтинге".

"Речь идет о совместной поддержке Украины со стороны всего международного сообщества, стран-членов НАТО. И именно поэтому мы объединяем нашу поддержку с поддержкой, которую оказывают другие, потому что в некоторых категориях у нас не все есть в запасе. Например, вместе с Нидерландами мы поставляем гаубицы. Частично мы пытаемся получить боеприпасы в других странах, потому что мы не имеем нужных", - подытожила Бербок.

Напомним, как ранее стало известно, Украина получит новейшую ПВО из Германии, которой нет у Бундесвера.

Добавим, также появился полный список вооружений, которые Германия намерена передать Украине.

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