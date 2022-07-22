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В Німеччині відповіли, коли підготують систему ППО "IRIS-T" для передачі в Україну

Фото: глава МЗС Німеччини Аналенна Бербок (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Система протиповітряної оборони "IRIS-T" знаходиться в Німеччині ще на стадії виробництва. Вона буде готова для передачі її в Україну наприкінці літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС Німеччини Анналени Бербок в інтерв'ю DW.

"Наша проблема, як і у багатьох європейських держав, полягає у тому, що у запасах є не все, що потрібно Україні. Тому ми відправимо в Україну, наприклад, IRIS-T - одну з найсучасніших систем протиповітряної оборони, яка нині знаходиться лише на стадії виробництві та, сподіваюся, буде готова наприкінці літа. І так, ми завжди перевіряємо, що ще можна зробити, аби підтримати Україну ще більше", - розповіла Бербок.

При цьому вона наголосила, що постачання зброї та загалом допомога Україні "це не перегони за місцем у рейтингу".

"Йдеться про спільну підтримку України з боку усієї міжнародної спільноти, країн-членів НАТО. І саме тому ми поєднуємо нашу підтримку з підтримкою, яку надають інші, тому що в деяких категоріях у нас не все є в запасі. Наприклад, разом із Нідерландами ми поставляємо гаубиці. Частково ми намагаємося отримати боєприпаси в інших країнах, бо ми не маємо потрібних", - підсумувала Бербок.

Нагадаємо, як раніше стало відомо, Україна отримає новітню ППО з Німеччини, якої немає у Бундесверу.

Додамо, також з'явився повний список озброєнь, які Німеччина має намір передати Україні.

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