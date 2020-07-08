В Германии отреагировали на поездку своих евродепутатов в Крым

Визит немецких депутатов Европейского парламента в Крым для наблюдения за незаконно проведенным референдумом по изменениям к российской Конституции был частным. Позиция немецкого правительства остается непреклонной - аннексия Крыма нарушает международное право.

Об этом заявило посольство Германии в Украине на странице в Twitter.

"К сожалению, мы тем временем узнали, что немецкие депутаты приняли участие в визите. Мы тоже хотим подчеркнуть: это была частная поездка. Мы не признаем аннексию Крыма, которая нарушает международное право", - подчеркнули в диппредставительстве.

Напомним, в конце июня делегация французских евродепутатов вместе с представителями Германии, Венгрии и Болгарии отправились в оккупированный Крым. Министерство иностранных дел Украины потребовало официальных объяснений.

В украинском ведомстве заявили, что визит евродепутатов в Крым нарушает законодательство Украины.

Как писало РБК-Украина, Европарламент заявил, что не поручал евродепутатам проводить наблюдение за незаконным референдумом в Крыму.