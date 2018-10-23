В Германии отравитель детского питания получил 12,5 лет тюрьмы

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Прокурор на суде сообщил, что доза токсина в каждой баночке была бы достаточной, чтобы убить ребенка

В Германии 54-летнего мужчину, который оставил отравленное детское питание на полках супермаркетов, приговорили к 12,5 годам лишения свободы по обвинению в попытке убийства и попытке вымогательства под угрозой силы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Deutsche Welle.

Мужчина оставил пять баночек с детским питанием на полках супермаркетов в городе Фридрихсхафен на Боденском озере, и требовал от компаний-производителей заплатить ему 11,75 млн евро за информацию об их расположении.

Прокурор на суде сообщил, что доза токсина в каждой баночке была бы достаточной, чтобы убить ребенка. Этого, по его словам, было достаточно для признания обвиняемого виновным в пяти покушениях на убийство.

Прокурор, который просил 13 лет тюремного заключения для обвиняемого, сказал, что избежать отравления детей удалось благодаря не только интенсивной работе полиции, но и "большой порции удачи, если честно".

Обвиняемый в качестве токсина использовал этиленгликоль, который часто встречается в смесях с антифризом.

Он утверждал, что у него было диагностировано расстройство личности, также он потреблял большое количество алкоголя и обезболивающих, но психиатр признал его вменяемым.

Отметим, в городе Нетешин Хмельницкой области сальмонеллезом заболели уже 60 человек - воспитанники и работники городского ясли-сада.