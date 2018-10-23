У Німеччині отруйник дитячого харчування отримав 12,5 років в'язниці

Ілюстративне фото (twitter.comIMbawue)

Прокурор на суді повідомив, що дози токсину в кожній баночці було б достатньо, щоб вбити дитину

У Німеччині 54-річного чоловіка, який залишив отруєне дитяче харчування на полицях супермаркетів, засудили до 12,5 років позбавлення волі за звинуваченням у спробі вбивства і спробі вимагання під загрозою сили. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Deutsche Welle.

Чоловік залишив п'ять баночок з дитячим харчуванням на полицях супермаркетів у місті Фрідріхсхафен, на Боденському озері, і вимагав від компаній-виробників заплатити йому 11,75 млн євро за інформацію про їх розташування.

Прокурор під час суду повідомив, що доза токсину в кожній баночці була б достатньою, щоб убити дитину. Цього, за його словами, було достатньо для визнання обвинуваченого винним у п'яти замахах на вбивство.

Прокурор, який просив 13 років тюремного ув'язнення для обвинуваченого, сказав, що уникнути отруєння дітей вдалося завдяки не лише інтенсивній роботі поліції, але і "великій порції вдачі, якщо чесно".

Обвинувачений в якості токсину використав етиленгліколь, який часто зустрічається в сумішах з антифризом.

Він стверджував, що у нього був діагностований розлад особистості, також він споживав велику кількість алкоголю та знеболювальних, але психіатр визнав його осудним.

Зазначимо, у місті Нетішин Хмельницької області сальмонельозом захворіли вже 60 осіб - вихованці та працівники міського ясла-садка.