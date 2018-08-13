У Німеччині відзначається рекордна нестача персоналу

Персонал потрібен у сфері охорони здоров'я, виробничому секторі, у сферах будівництва та логістики

В Німеччині на даний момент вільно більш 1 мільйона робочих місць. Про це свідчать дані Інституту досліджень ринку праці та кар'єри (IAB), пише DW.

Як повідомляється, потрібен персонал в сфері охорони здоров'я, виробничому секторі, у сферах будівництва та логістики.

Наголошується, що 940 тисяч цих вакансій запропоновані компаніями, розташованими в західній частині країни.

Решта 270 тисяч - у східній.

Зокрема, брак кадрів найбільш гостро відчувається у фірмах чисельністю до дев'яти співробітників.

Як відзначають в Інституті досліджень ринку праці, головна проблема при пошуку персоналу - низьке число заявок на вакансію недостатня кваліфікація кандидатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні станом на 1 липня 2018 року кількість безробітних зменшилася і становить 303,9 тисяч.

Це більш ніж на 12 тисяч менше, ніж місяцем раніше - 316 тис. безробітних.

Також повідомлялося, що в Україні з січня по травень 2018 року в чотирьох регіонах заробітна плата перевищила середню по Україні, зокрема, в місті Києві, Донецькій, Київській та Дніпропетровській областях.