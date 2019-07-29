В Германии осудили действия полиции против демонстрантов в Москве

Государственный министр по делам Европы в Министерстве иностранных дел Германии Михаэль Рот резко осудил действия полиции в ходе акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Москве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter.

Подавление акций протестов в России Рот назвал ударом по демократии.

"Жестокое насилие против мирных демонстрантов в Москве - это удар по демократии и верховенству закона. Таким образом российское руководство пренебрегает принципами, которым оно должно быть привержено в качестве члена Совета Европы и ОБСЕ", - написал министр.

В Москве в субботу, 27 июля, во время акции возле мэрии против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу задержали 1371 человека.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины осудило насилие против участников мирной акции протеста 27 июля в Москве и призвало представителей европейского и евроатлантического сообщества решительно осудить действий российских властей.