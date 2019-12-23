В Германии одобрили строительство "Северного потока-2" зимой

Немецкое Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии (BSH) одобрило проведение строительных работ по укладке российского газопровода "Северный поток-2" в зимнее время. Об этом говорится в сообщении BSH.

Отмечается, что российскому газопроводу разрешено прокладку трубопровода в зимние месяцы на отрезке в 16,5 км.

"BSH согласовало прокладку труб для завершения строительства "Северного потока-2" на отрезке в 16,5 км в зимние месяцы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Немецкое Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии была подана заявка на продление работ по строительству газопровода "Северный поток-2" зимой и весной 2020 года. Изначально "Газпром" планировал завершить строительство до конца 2019 года.

Также РБК-Украина писало, что немецкое правительство планирует, что строительство российского газопровода завершится во второй половине 2020 года. При этом в Кабмине Германии надеются, что санкции США против "Северного потока-2" не повлияют на завершение строительства газопровода.