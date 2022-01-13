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В Германии одобрили бустерную вакцинацию с 12 лет

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Берлин, Четверг 13 января 2022 16:46
В Германии одобрили бустерную вакцинацию с 12 лет Фото: в Германии начнут делать бустерные дозы подросткам (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Комиссия по вакцинации Германии (STIKO) одобрила бустерную вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Решение принято из-за резко возросшего числа случаев заражения штаммом "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт имени Роберта Коха.

"Текущая ситуация с резко возросшим числом случаев SARS-CoV-2 из-за варианта "Омикрон" и опасениями последствий для системы здравоохранения в Германии делают необходимым расширение кампании вакцинации", - говорится в релизе.

На этом фоне STIKO приняло решение рекомендовать повторную вакцинацию детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса. Третью дозу следует вводить не ранее, чем через три месяца после предыдущей прививки.

Напомним, в Германии второй день подряд регистрируют рекордное количество заболевших коронавирусом. В стране 13 января зафиксировали более 81 тысячи случаев заражения инфекцией - это самый высокий показатель с начала пандемии.

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Германия Коронавирус Вакцинация
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