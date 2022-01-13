В Германии стремительно увеличивается число COVID-больных: снова побит суточный рекорд

По состоянию на 13 января в Германии зафиксировали более 81 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Страна второй день подряд бьет антирекорд по заболеваемости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института имени Роберта Коха .

На сегодняшний день в Германии зарегистрирован самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 с начала пандемии. Днем ранее число заболевших впервые превысило отметку в 80 тысяч.

За сутки в стране заразились 81 417 человек. Кроме того, за последние 24 часа от вируса скончались 316 пациентов.

Всего с начала пандемии в Германии обнаружили 7 743 228 случаев болезни. Также за два года зарегистрировали 115 051 летальный случай.