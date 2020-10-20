В Германии один из регионов объявил о локдауне

Альпийский регион на юге Германии объявил о введении полного карантина. Это первое подобное решение в стране с момента первой волны коронавируса.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что локдаун продлиться около двух недель.

"105 000 жителей общины Берхтесгеденер, граничащей с Австрией, смогут оставлять дома только из важнейших причин в течение следующих двух недель", - говорится в сообщении.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, за последние две недели в регионе уровень заражения коронавирусом достиг 273 случаев на 100 тысяч населения.

При этом в Германии уровень заражения коронавирусом достиг 84 случаев на 100 тысяч населения.

На время локдауна в Берхтесгеденере школы, рестораны, бары, театры, спортзалы, кинотеатры и гостиницы будут закрыты, однако церковные службы будут разрешены.

Напомним, ранее ужесточили карантин в Германии. По стране вводят различные ограничения, исходя из заболеваемости коронавирусом.

Кроме того, городские власти Берлина приняли решение ужесточить некоторые карантинные ограничения в городе.

Ранее в Германии ввели обязательный масочный режим. Он будет действовать с 6 октября до 17 января.