У Німеччині один з регіонів оголосив про локдаун

Альпійський регіон на півдні Німеччини оголосив про введення повного карантину. Це перше подібне рішення в країні з моменту першої хвилі коронавіруса.
Про це повідомляє ВВС.
Наголошується, що локдаун тривати близько двох тижнів.
"105 000 жителів громади Берхтесгеденер, межує з Австрією, зможуть залишати будинки тільки з найважливіших причин протягом наступних двох тижнів", - йдеться в повідомленні.
За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, за останні два тижні в регіоні рівень зараження коронавірусом досяг 273 випадків на 100 тисяч населення.
При цьому в Німеччині рівень зараження коронавірусом досяг 84 випадків на 100 тисяч населення.
На час локдауну в Берхтесгеденере школи, ресторани, бари, театри, спортивні зали, кінотеатри і готелі будуть закриті, однак церковні служби будуть вирішені.
Нагадаємо, раніше посилили карантин в Німеччині. По країні вводять різні обмеження, виходячи з захворюваності коронавірусом.
Крім того, міська влада Берліна прийняли рішення посилити деякі карантинні обмеження в місті.
Раніше у Німеччині ввели обов'язковий масковий режим. Він діятиме з 6 жовтня до 17 січня.