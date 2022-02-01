В Германии объяснили, почему отказываются поставлять оружие Украине

Вице-глава фракции Свободной демократической партии в немецком бундестаге Александер Ламбсдорф заявил, что Германия предпринимает дипломатические усилия по урегулированию ситуации вокруг Украины. В связи с этим немецкое правительство пока не намерено поставлять оружие Киеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
При этом Ламбсдорф добавил, что на случай российской военной агрессии в отношении Украины рассматриваются "все варианты".
"Мы поддерживаем вооруженные силы Украины нелетальными компонентами. Мы оказываем помощь экономике. Мы открываем наши рынки в ЕС для украинских товаров. Делается много чего, и мы помогаем Украине, как можем", - добавил политик.
По его словам, сейчас речь идет, прежде всего, о переговорном процессе и в дипломатической сфере остаются еще много вариантов, которые следует рассмотреть.
В частности, добавил немецкий депутат, в рамках ООН необходимо вынести вопрос российской агрессии против Украины на обсуждение не Совета Безопасности, а Генеральной Ассамблеи, поскольку там у России нет права вето.
Напомним, ранее сообщалось, что Германия исключает возможность поставки летального оружия Украине, поскольку в стране действует запрет на экспорт оружия в кризисные регионы.
В то же время министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что готова передать Украине 5 тысяч касок для военных.