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В Германии объяснили, почему отказываются поставлять оружие Украине

Автор: Валерия Полищук

Вице-глава фракции Свободной демократической партии в немецком бундестаге Александер Ламбсдорф заявил, что Германия предпринимает дипломатические усилия по урегулированию ситуации вокруг Украины. В связи с этим немецкое правительство пока не намерено поставлять оружие Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

При этом Ламбсдорф добавил, что на случай российской военной агрессии в отношении Украины рассматриваются "все варианты".

"Мы поддерживаем вооруженные силы Украины нелетальными компонентами. Мы оказываем помощь экономике. Мы открываем наши рынки в ЕС для украинских товаров. Делается много чего, и мы помогаем Украине, как можем", - добавил политик.

По его словам, сейчас речь идет, прежде всего, о переговорном процессе и в дипломатической сфере остаются еще много вариантов, которые следует рассмотреть.

В частности, добавил немецкий депутат, в рамках ООН необходимо вынести вопрос российской агрессии против Украины на обсуждение не Совета Безопасности, а Генеральной Ассамблеи, поскольку там у России нет права вето.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия исключает возможность поставки летального оружия Украине, поскольку в стране действует запрет на экспорт оружия в кризисные регионы.

В то же время министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что готова передать Украине 5 тысяч касок для военных.

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