В Германии объяснили, почему отказываются поставлять оружие Украине

При этом Ламбсдорф добавил, что на случай российской военной агрессии в отношении Украины рассматриваются "все варианты".

"Мы поддерживаем вооруженные силы Украины нелетальными компонентами. Мы оказываем помощь экономике. Мы открываем наши рынки в ЕС для украинских товаров. Делается много чего, и мы помогаем Украине, как можем", - добавил политик.

По его словам, сейчас речь идет, прежде всего, о переговорном процессе и в дипломатической сфере остаются еще много вариантов, которые следует рассмотреть.

В частности, добавил немецкий депутат, в рамках ООН необходимо вынести вопрос российской агрессии против Украины на обсуждение не Совета Безопасности, а Генеральной Ассамблеи, поскольку там у России нет права вето.