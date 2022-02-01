У Німеччині пояснили, чому відмовляються постачати зброю Україні

При цьому Ламбсдорф додав, що на випадок російської військової агресії щодо України розглядаються "всі варіанти".

"Ми підтримуємо Збройні Сили України нелетальними компонентами. Ми надаємо допомогу економіці. Ми відкриваємо наші ринки в ЄС для українських товарів. Робиться багато чого, і ми допомагаємо Україні, як можемо", - додав політик.

За його словами, зараз мова йде, перш за все, про переговорний процес і в дипломатичній сфері залишаються ще багато варіантів, які слід розглянути.

Зокрема, додав німецький депутат, в рамках ООН необхідно винести питання російської агресії проти України на обговорення не Ради Безпеки, а Генеральної Асамблеї, оскільки там у Росії немає права вето.