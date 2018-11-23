ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Германии обвиняют охранника концлагеря "Маутхаузен" в причастности к 36 тыс. убийствам

Новости » Происшествия    23.11.2018 - 21:46
В Германии обвиняют охранника концлагеря "Маутхаузен" в причастности к 36 тыс. убийствам
Фото: концлагерь (2.dolakova/cz)

Ханс Х. служил охранником СС в лагере в северной Австрии с середины 1944 года до начала 1945 года

В Берлине прокуроры предъявили обвинение 95-летнему мужчине в убийстве более 36 тыс. людей, когда он служил охранником в концлагере нацистов "Маутхаузен". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP.

Ханс Х. служил охранником СС в лагере в северной Австрии с середины 1944 года до начала 1945 года. Прокуроры говорят, что за это время там было убито 36 223 человека.

"Его не обвиняют в конкретном убийстве, но прокуроры считают его соучастником", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее Министерство юстиции США объявило о депортации выходца из Украины, бывшего надзирателя нацистского концлагеря Якова Палия.

Как отметил генеральный прокурор Джефф Сешнс, Палий скрыл свою причастность к преступлениям нацистов, чтобы попасть в США и получить гражданство. Уточняется, что 95-летний Палий был вывезен из своего дома сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиции США утром в понедельник, 20 августа

Напомним, в марте 2018 в Германии умер Оскар Гренинг, который во время Второй мировой войны был так называемым "бухгалтером" концентрационного лагеря в "Освенциме".

В Германии сообщили о падении ВВП за последние 3,5 года В посольстве прокомментировали ситуацию с экс-канцлером Германии и сайтом "Миротворец"
Новости Украины Германия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь