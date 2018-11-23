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У Німеччині звинувачують охоронця концтабору "Маутхаузен" в причетності до 36 тис. вбивств

Новини » Надзвичайні події    23.11.2018 - 21:46
У Німеччині звинувачують охоронця концтабору "Маутхаузен" в причетності до 36 тис. вбивств
Фото: концтабір (2.dolakova/cz)

Ханс Х. служив охоронцем СС в таборі в північній Австрії з середини 1944 року до початку 1945 року

В Берліні прокурори пред'явили звинувачення 95-річному чоловікові у вбивстві понад 36 тис. людей, коли він служив охоронцем у концтаборі нацистів "Маутхаузен". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

Ханс Х. служив охоронцем СС в таборі в північній Австрії з середини 1944 року до початку 1945 року. Прокурори кажуть, що за цей час там було вбито 36 223 людини.

"Його не звинувачують у конкретному вбивстві, але прокурори вважають його співучасником", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше Міністерство юстиції США оголосило про депортацію вихідця з України, колишнього наглядача нацистського концтабору Якова Палія.

Як зазначив генеральний прокурор Джеф Сешнс, Палій приховав свою причетність до злочинів нацистів, щоб потрапити в США і отримати громадянство. Уточнюється, що 95-річний Палій був вивезений зі свого будинку співробітниками Імміграційної і митної поліції США вранці в понеділок, 20 серпня

Нагадаємо, в березні 2018 в Німеччині помер Оскар Гренінг, який під час Другої світової війни був так званим "бухгалтером" концентраційного табору в "Освенцімі".

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