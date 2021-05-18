ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Германии обрушился пешеходный мост: один человек погиб

Новина українською →
Берлин, Вторник 18 мая 2021 18:41
В Германии обрушился пешеходный мост: один человек погиб Фото: обрушение пешеходного моста в Германии (twitter.com/EdithaSan1)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В немецком городе Зельце (Германия) обрушился пешеходный мост. В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал.

Об этом сообщила газета Bild.

По данным издания, в результате обрушения моста два человека оказались зажатыми его опорами. Одного из них спасти не удалось - он скончался. Второго спасатели сумели освободить. Он на вертолете отправлен в больницу.

Представитель полиции Ганновера Майкл Бертрам сообщил, что на место происшествия направлено большое количество спасателей и правоохранителей. "Также приземлился спасательный вертолет скорой помощи", - уточнил он.

Издание отмечает, что в июле 2020 года на месте рухнувшего пешеходного моста находился старый переход, который был снесен. Строительство нового моста закончено не было и как там оказались люди, идет ли речь о рабочих, не сообщается.

Напомним, в начале мая в столице Мексики рухнул метромост с поездом. В результате происшествия погибли 23 человека и около 100 получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Отметим, 12 марта в Волынской области обвалился мост. В результате происшествия пострадали пять человек.

Ранее сообщалось, что в Италии рухнул автомобильный мост из-за ливня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Германия мост обрушение
NEWS
Киев накрыла гроза с градом
Киев накрыла гроза с градом
DAILY
Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине
Владислав Красинский, Олег Черныш Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине