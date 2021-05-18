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У Німеччині обвалився пішохідний міст: одна людина загинула

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Берлін, Вівторок 18 травня 2021 18:41
У Німеччині обвалився пішохідний міст: одна людина загинула Фото: обвалення пішохідного мосту в Німеччині (twitter.com/EdithaSan1)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У німецькому місті Зельце (Німеччина) обвалився пішохідний міст. В результаті події одна людина загинула, ще одна постраждала.

Про це повідомила газета Bild.

За даними видання, в результаті обвалення моста дві людини виявилися затиснутими його опорами. Одного з них врятувати не вдалося - він помер. Другого рятувальники зуміли звільнити. Він на вертольоті відправлений до лікарні.

Представник поліції Ганновера Майкл Бертрам повідомил, що на місце події направлено велику кількість рятувальників і правоохоронців. "Також приземлився рятувальний вертоліт швидкої допомоги", - уточнив він.

Видання зазначає, що в липні 2020 року на місці рухомого пішохідного моста знаходився Старий перехід, який був знесений. Будівництво нового моста закінчено не було і як там опинилися люди, чи йде мова про робітників, не повідомляється.

Нагадаємо, на початку травня в столиці Мексики впав метроміст з поїздом. В результаті події загинули 23 людини і близько 100 отримали поранення і травми різного ступеня тяжкості.

Зазначимо, 12 березня у Волинській області обвалився міст. В результаті події постраждали п'ятеро людей.

Раніше повідомлялося, що в Італії впав автомобільний міст через зливу.

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