UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Германии обрушился балкон, есть пострадавшие

Автор: Наталья Скороход

В Германии в городе Хорн-Бад-Майнберг обрушился балкон многоэтажного здания. В результате 9 человек получили травмы.

Об этом сообщает Dpa-international.

На балконе находилась группа молодых людей в возрасте от 21 до 24 лет. Деревянный пол балкона обвалился вместе с ними, все они упали.

Под завалами спасатели сегодня с утра нашли четыре человека. Их достали из-под обломков и отвезли в больницу. После этого кареты скорой помощи отвезли пострадавших в больницу.

Известно, что девять человек получили травмы в результате происшествия. Пятеро из них - серьезные. Еще один человек получил очень серьезные травмы, его состояние опасное для жизни.

В спасательной операции приняли участие 70 спасателей. Причина обвала балкона неизвестна.

Напомним, что Лондон атаковал мощный торнадо. За несколько минут он разрушил дома, обвалил деревья и повредил автомобили.

Ранее сообщалось, что в Египте обвалился жилой дом. Под завалами оказались люди.

Читайте РБК-Украина в Google News
происшествие