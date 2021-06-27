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У Німеччині обвалився балкон, є постраждалі

Автор: Наталья Скороход

У Німеччині в місті Хорн-Бад-Майнберг обвалився балкон багатоповерхової будівлі. В результаті 9 осіб отримали травми.

Про це повідомляє Dpa-international.

На балконі знаходилася група молодих людей у віці від 21 до 24 років. Дерев'яна підлога балкона обвалився разом з ними, всі вони впали.

Під завалами рятувальники сьогодні з ранку знайшли чотири людини. Їх дістали з-під уламків і відвезли в лікарню. Після цього карети швидкої допомоги відвезли постраждалих до лікарні.

Відомо, що дев'ять осіб отримали травми в результаті події. П'ятеро з них - серйозні. Ще одна людина отримала дуже серйозні травми, його стан небезпечний для життя.

У рятувальній операції взяли участь 70 рятувальників. Причина обвалу балкона невідома.

Нагадаємо, що Лондон атакував потужний торнадо. За кілька хвилин він зруйнував будинки, обвалив дерева і пошкодив автомобілі.

Раніше повідомлялося, що в Єгипті обвалився житловий будинок. Під завалами опинилися люди.

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