У Німеччині новий вид коронавірусу, зразки відправили в "Шаріте"

Фото: лікар (РБК-Україна)

Новий вид коронавірусу виявили у Німеччині. У 35 пацієнтів підтвердили новий вид COVID у лікарні баварського міста Гарміш-Партенкірхен.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За слова директора клініки, поки перевіряють, наскільки заразний і наскільки смертоносний новий варіант коронавірусу. Його заступник сказав, що поки не потрібно панікувати.

"Той факт, що це новий варіант, не означає, що він більш заразний" - зазначив Франк Нідербюль.

Зразки пацієнтів були відправлені в берлінську лікарню "Шаріте" для подальшого дослідження.

Нагадаємо, у Китаї за вчора виявили 118 нових випадків зараження коронавірусом, з них 106 випадків зафіксовані всередині країни.

Раніше повідомлялось, що влада Японії планує фактично повністю заборонити в'їзд іноземців у країну. Це пов'язано з виявленими у світі мутаціями коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, в кінці грудня у Сінгапурі зафіксували перший випадок зараження новим варіантом коронавірусу, виявленим у Великобританії.