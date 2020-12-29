В Германии новый штамм коронавируса был еще в ноябре - СМИ

Фото: флаг Германии (pexels)

В Германии новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, мог быть еще в ноябре. Отмечается, что его нашли у пожилого мужчины, который впоследствии умер.

Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на Министерство здравоохранения Нижней Саксонии.

Исследователи Медицинского университета Ганновера в Нижней Саксонии установили, что мутация вируса была в пожилого мужчины, который впоследствии скончался от болезни. Также новый коронавирус обнаружили у его жены.

Ведомство выяснило, что дочь умершего в середине ноября была в Британии, где и заразилась новым штаммом. При этом и она, и жена умершего уже выздоровели.

Референтная лаборатория в берлинской клинике "Шарите" подтвердила результаты исследования.

К слову, более 40 стран мира ограничили или запретили въезд в Британию из-за обнаружения на территории Соединенного Королевства новой мутации коронавируса. Эта мутация, по данным ученых, есть более заразная, чем другие.

Напомним, в мире зафиксировано уже свыше 80 миллионов случаев заражения коронавирусом. Из них почти 29 миллионов в Соединенных Штатах и Индии. В тройку также вошла Бразилия.