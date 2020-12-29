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У Німеччині новий штам коронавірусу був ще в листопаді - ЗМІ

Німеччина, Вівторок 29 грудня 2020 01:27
У Німеччині новий штам коронавірусу був ще в листопаді - ЗМІ
Фото: прапор Німеччини (pexels)
Автор: Даша Харченко

У Німеччині новий штам коронавірусу, який нещодавно виявили у Великобританії, міг бути ще в листопаді. Зазначається, що його знайшли у похилого чоловіка, який згодом помер.

Про це повідомляє Die Welt з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Нижньої Саксонії.

Дослідники Медичного університету Ганновера в Нижній Саксонії встановили, що мутація вірусу була у похилого чоловіка, який згодом помер від хвороби. Також новий коронавірус виявили у його дружини.

Відомство з’ясувало, що дочка померлого в середині листопада була у Британії, де і заразилася новим штамом. При цьому і вона, і дружина померлого вже одужали.

Референтна лабораторія у берлінській клініці "Шаріте" підтвердила результати дослідження.

До слова, понад 40 країн світу обмежили або заборонили в'їзд до Британії через виявлення на території Сполученого Королівства нової мутації коронавірусу. Ця мутація, за даними вчених, є більш заразний, ніж інші.

Нагадаємо, у світі зафіксовано вже понад 80 мільйонів випадків зараження коронавірусом. З них майже 29 мільйонів в Сполучених Штатах і Індії. У трійку також увійшла Бразилія.

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