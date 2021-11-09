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У Німеччині назвали терміни запуску "Північного потоку-2"

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Німеччина, Вівторок 09 листопада 2021 09:34
У Німеччині назвали терміни запуску "Північного потоку-2" Фото: газопровід "Північний потік-2" може бути запущений у 2022 році (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Член бундестагу ФРН минулого скликання від партії "Ліві", який очолював комітет з економіки та енергетики, Клаус Ернст заявив, що процес сертифікації "Північного потоку-2" може бути завершено на початку 2022 року. Також наступного року може відбутися запуск газопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Поки що є деякі невизначеності, необхідні для запуску роботи газопроводу, але їх можна буде врегулювати. Думаю, "Газпром" зможе це залагодити... Вважаю, що запуск зможе відбутися - пізніше за все на початку наступного року", - сказав Ернст.

Зазначимо, що російський газовий монополіст "Газпром" оголосив про завершення будівництва "Північного потоку-2" ще 10 вересня 2021 року. До речі, будівництво газопроводу тривало на півтора роки довше, ніж це було заплановано.

Нагадаємо, Росія заявила про готовність до запуску "Північного потоку-2".

А глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія створює енергетичну кризу в ЄС, щоб виправдати запуск "Північного потоку-2".

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Північний потік-2
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