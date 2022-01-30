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В Германии назвали сроки решения о сертификации "Северного потока-2"

Автор: Иванна Шовкун

Глава германского Федерального сетевого агентства Йохен Хоманн заявил, что решения о сертификации "Северного потока-2" в первой половине 2022 года ждать не стоит. По его словам, этот процесс затянется на дольше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Решение о сертификации оператора газопровода "Северный поток-2" едва ли будет принято до конца июня, несмотря на учреждение Nord Stream 2 AG дочерней структуры в Германии", - сказал Хоман.

Он отметил, что регулятор ФРГ еще ждет получения всех документов. Они необходимы для рассмотрения заявки о сертификации "Северного потока-2".

Напомним, США пригрозили России остановкой "Северного потока-2" в случае вторжения в Украину. Об этом заявила заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

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Северный поток-2