У Німеччині назвали терміни рішення щодо сертифікації "Північного потоку-2"

Глава німецького Федерального мережевого агентства Йохен Хоманн заявив, що рішення про сертифікацію "Північного потоку 2" у першій половині 2022 року чекати не варто. За його словами, цей процес затягнеться довше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Рішення про сертифікацію оператора газопроводу "Північний потік-2" навряд чи буде прийнято до кінця червня, незважаючи на установу Nord Stream 2 AG дочірньої структури в Німеччині", - сказав Хоман.

Він зазначив, що регулятор ФРН ще чекає отримання всіх документів. Вони необхідні для розгляду заявки про сертифікацію "Північного потоку-2".