В Германии нашли новый источник средств для снижения цен на газ: о чем речь

Правительство Германии будет использовать доходы от непредвиденных налогов для снижения цен на энергоносители для конечных потребителей.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение в Берлине.
"Мы намерены использовать доходы от непредвиденных налоговых поступлений в федеральный бюджет для снижения цен на газ, нефть и уголь для конечных потребителей", - заявил Шольц.
Он также отметил, что правительство планирует привязать определенные социальные пособия к текущему или ожидаемому уровню инфляции в будущем и выделит 1,5 миллиарда евро на льготные проездные в общественном транспорте.
Эти меры являются частью пакета на 65 миллиардов евро, который правительство ФРГ правящей коалиции согласовало в воскресенье, чтобы помочь гражданам и компаниям бороться с ростом инфляции.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия является ненадежным партнером в поставках энергоресурсов. Он считает, что Германия сможет пережить эту зиму.
В то же время в Германии заявили, что смогут пережить отопительный период без российского газа.
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