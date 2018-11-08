В Германии начался судебный процесс по делу об издевательствах над беженцами

Фото: беженцы (UNHCR Paula Bronstein)

Издевательства, которые произошли четыре года назад, были зафиксированы на фото, что вызвали огромную волну возмущения

В западногерманском городе Зиген в четверг, 8 ноября, начался судебный процесс по делу об издевательствах беженцев в одном из общежитий для просителей убежища. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Deutsche Welle.

В деле фигурируют 32 охранники и сотрудники компании European Homecare, которая руководила приютом для беженцев в городке Бурбах. Их обвиняют в кражах, нанесении телесных повреждений, принуждении и незаконном лишении свободы.

Издевательства, которые произошли четыре года назад, были зафиксированы на фото, что вызвали огромную волну возмущения. На одном из снимков был изображен охранник, который ногой наступил на шею закованного в наручники беженца.

Как сообщается, в общежитии также были так называемые проблемные комнаты, в которых нарушителей правил запирали иногда на несколько дней, издевались над ним, а иногда и били.

Судьи рассматривают инциденты, которые произошли в приюте с конца 2013 года по сентябрь 2014 года.

Напомним, в Германии считаются пропавшими без вести почти 3500 детей беженцев.