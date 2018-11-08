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У Німеччині почався судовий процес у справі про знущання над біженцями

Новини » Суспільство    08.11.2018 - 22:01
Фото: біженці (UNHCR Paula Bronstein)
Фото: біженці (UNHCR Paula Bronstein)

Знущання, які відбулися чотири роки тому, було зафіксовано на фото, що викликали величезну хвилю обурення

У західнонімецькому місті Зіген в четвер, 8 листопада, розпочався судовий процес у справі про знущання з біженців у одному з гуртожитків для прохачів притулку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Deutsche Welle.

У справі фігурують 32 охоронці і співробітники компанії European Homecare, яка керувала притулком для біженців в містечку Бурбах. Їх звинувачують у крадіжках, нанесенні тілесних ушкоджень, примусі та незаконному позбавленні волі.

Знущання, які відбулися чотири роки тому, було зафіксовано на фото, що викликали величезну хвилю обурення. На одному зі знімків був зображений охоронець, який ногою наступив на шию закованого в наручники біженця. На іншому - біженець лежав на матраці у блювотинні.

Як повідомляється, в гуртожитку також були так звані проблемні кімнати, у яких порушників правил замикали іноді на кілька днів, знущалися з них, а іноді і били.

Судді розглядають інциденти, що сталися в притулку з кінця 2013 року по вересень 2014 року.

Нагадаємо, у Німеччині вважаються зниклими безвісти майже 3500 дітей біженців.

 

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