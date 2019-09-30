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У Німеччині розпочався масштабний судовий процес проти Volkswagen

Новини » Суспільство    30.09.2019 - 20:21
У Німеччині розпочався масштабний судовий процес проти Volkswagen
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Скандал вже обійшовся концерну в 30 млрд євро

У Німеччині проти німецького автоконцерну Volkswagen, висунули колективний позов більше 470 тис. власників дизельних автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомляється, власникам належить компенсація за продаж автомобілів, на основі неправдивих даних про викиди.

Автовласники хочуть довести, що концерн допомогою маніпуляцій з програмним забезпеченням навмисно шкодив покупцям. В самій компанії не бачать підстав виплачувати будь-якого відшкодування, аргументуючи це тим, що покупці використовували їх автомобілі як постійні транспортні засоби.

Скандал вже обійшовся концерну в 30 млрд євро.

Компанія Volkswagen стикається з можливістю великих штрафів з боку ЄС, після того, як його звинуватили у змові з іншими виробниками за затримку впровадження технології контролю викидів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що німецька прокуратура звинуватила керівництво автомобільного концерну Volkswagen в маніпуляціях з акціями через приховування перед інвесторами в 2015 році правдивої інформації про викиди. Звинувачення спрямовані проти генерального директора, голови та колишнього генерального директора автовиробника.

Крім того, автовиробники Ford і Volkswagen у січні оголосили про план створення автомобілів разом. Вони підписали угоду про розробку комерційних фургонів і пікапів середнього розміру, починаючи з 2022 року.

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