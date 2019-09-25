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Руководителям Volkswagen предъявили обвинение в скандале с выбросами

Новости » Транспорт    25.09.2019 - 03:40
Руководителям Volkswagen предъявили обвинение в скандале с выбросами
Иллюстративное фото (GettyImages)

За попытку обмануть инвесторов руководству грозит до 5 лет заключения

Немецкая прокуратура обвинила руководство автомобильного концерна Volkswagen в манипуляциях с акциями из-за сокрытия перед инвесторами в 2015 году правдивой информации о выбросах. Об этом передает The Japan Times.

Обвинения направлены против генерального директора, председателя и бывшего генерального директора автопроизводителя. По данным прокуратуры, они преднамеренно поинформировали рынки слишком поздно об огромных расходах на VW, которые вскоре возникли в результате скандала.

В тот период Агентство по охране окружающей среды США обнаружило, что миллионы дизельных автомобилей Volkswagen были оснащены программным обеспечением, разработанным для того, чтобы занижать показатели загрязнения атмосферы. Всего около 11 миллионов автомобилей по всему миру были оснащены таким программным обеспечением.

Исследования были обнародованы в середине сентября 2015 года. Volkswagen признал, что установил программное обеспечение, которое включало средства контроля загрязнения во время испытаний транспортных средств и отключало их во время повседневной езды.

Это привело к падению акций автопроизводителя на 1,9 процента. Скандал обошелся Volkswagen в более чем 30 миллиардов евро (33 миллиарда долларов) в виде штрафов и расходов на отзыв.

По словам прокуратуры, эти обвинения могут привести руководство концерна к тюремному заключению на срок до пяти лет. Судебные разбирательства все еще продолжаются.

Напомним, автопроизводители Ford и Volkswagen в январе объявили о плане по созданию автомобилей вместе. Они подписали соглашение о разработке коммерческих фургонов и пикапов среднего размера, начиная с 2022 года.

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