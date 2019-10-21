В Германии начали рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом

В Германии комитет Бундестага начал рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла Украины в Германии Андрея Мельника в Twitter.

По его словам, петиционный комитет начал рассмотрение дела.

"Исторический день: Петиційний комитет Бундестага начал рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа", - написал он.

Напомним, в конце апреля на сайте Бундестага появилась петиция о признании Голодомора геноцидом украинского народа. По словам бывшего главы Министерства иностранных дел Павла Климкина, ее инициировала мюнхенская община. В конце мая петиция набрала необходимое количество голосов - более 50 тыс.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в конце марта американский штат Луизиана признал Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

На сегодня Голодомор признали Канада, Австралия, Португалия, Ватикан, Эстония, Латвия, Литва, Грузия, Польша, Венгрия, Эквадор, Колумбия, Мексика, Парагвай, Перу, США, Италия, Испания, Бразилия, Чехия. Еще ряд стран осудил Голодомор как преступный акт против человечности.