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На сайте Бундестага появилась петиция о Голодоморе

Новости » Общество    30.04.2019 - 12:02
На сайте Бундестага появилась петиция о Голодоморе
Фото: Бундестаг (facebook.com/cducsubundestagsfraktion)

Павел Климкин призвал украинцев в Германии поддержать петицию

На сайте немецкого парламента (Бундестаг) появилась петиция о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра иностранных дел Павла Климкина.

По его словам, на сайте парламента Германии появилась петиция о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

"Спасибо мюнхенской общине за инициативу и всем украинцам Германии за ее поддержку. Призываю украинцев в ФРГ поддержать этот призыв - каждый может подписать петицию, а кто знает немецкий язык - присоединиться к ее обсуждению", - отметил Климкин.

На сайте Бундестага появилась петиция о Голодоморе

 

Напомним, в конце марта американский штат Луизиана признал Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

В ноябре президент Украины Петр Порошенко заявлял, что историческая ответственность за Голодомор лежит на Российской Федерации.

"Историческая ответственность за Голодомор лежит на РФ как правопреемнице СССР, и это преступление не имеет срока давности", - заявлял Порошенко. Кроме того, он подчеркнул, что РФ разворачивает агрессию против Украины с целью "возвращения ее в империю".

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