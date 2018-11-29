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У Німеччині почали розслідування щодо співробітників Siemens через "кримські турбіни"

Новини » Надзвичайні події    29.11.2018 - 14:46
У Німеччині почали розслідування щодо співробітників Siemens через "кримські турбіни"
Фото: газотурбінні установки (siemens.com)

Працівників компанії підозрюють у порушенні ембарго ЄС

Прокуратура Гамбурга з травня 2018 року проводить слідство щодо трьох громадян Німеччини, які працюють в офісі Siemens в Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначається, громадян Німеччини підозрюють у порушенні ембарго Євросоюзу на поставки обладнання.

Сім газових турбін Siemens були поставлені у Росію в 2015-2016 році. Однак пізніше їх встановили в Криму, на який поширюються санкції Європейського союзу.

У прокуратурі заявили, що турбіни коштували 213 мільйонів євро, і розслідування триває з травня.

Водночас, у німецькій компанії заявляють, що не знали про поставку турбін на територію півострова. У щорічному фінансовому звіті Siemens вказується, що компанія повністю співпрацює з владою в цьому питанні.

"Siemens повідомив, що турбіни були замовлені і поставлені для проекту будівництва електростанції в Тамані на півдні Росії. Але потім вони були переведені в Крим російським замовником ВАТ "ВО ТехноПромЕкспорт" і встановлені на нових газових електростанціях з порушенням договору купівлі-продажу", - йдеться в повідомленні. 

Також повідомляється, що Siemens подав до суду на ВАТ "ВО ТехноПромЕкспорт" в Росії, намагаючись скасувати договір купівлі-продажу. Але позови були відхилені чотирма послідовними судами. 

Нагадаємо, в окупованому Криму газові турбіни Siemens знову стали причиною аварії, внаслідок якої зазнали  пошкоджень виробничі цехи ТЕС біля Сімферополя. 

Раніше повідомлялось, що окупаційна "влада" Криму приховала аварію з газовими турбінами Siemens, які раніше завезли на територію анексованого півострова в обхід міжнародних санкцій. 

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