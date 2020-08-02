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У Німеччині почали безкоштовне тестування на COVID-19 при поверненні в країну

Німеччина, Неділя 02 серпня 2020 02:52
У Німеччині почали безкоштовне тестування на COVID-19 при поверненні в країну
Фото: пробірка з аналізом на коронавірус (УНІАН)
Автор: Артур Родивилов

Зробити тест можна протягом трьох діб після повернення

З 1 серпня жителі Німеччини при поверненні з інших країн можуть добровільно пройти безкоштовний тест на коронавірус протягом 72 годин після прибуття. Відповідне розпорядження підписав міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан.

Про це повідомляє DW.

Тести можуть здати всі охочі, в тому числі й ті, хто не має ознак інфікування коронавірусом. Тестування проводяться як в аеропортах, так і в різних закладах охорони здоров'я та в кабінетах лікарів.

Німецька держава в підсумку бере на себе всі витрати, компенсуючи відповідні кошти касам медичного страхування.

Це рішення було прийнято як крок на випередження, щоб не допустити спалаху поширення коронавірусу в період закінчення шкільних канікул, коли багато хто повертається в Німеччину з відпочинку в інших країнах.

Раніше РБК-Україна писало, що минулого тижня у Німеччині ввели тестування на коронавірус в аеропортах для громадян, які в'їжджають в країну з регіонів з небезпечної епідситуацією.

Також повідомлялося, що у німецькій Баварії в результаті спалаху коронавірусу на фермі захворіли сезонні робітники з України.

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