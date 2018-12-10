ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Германии началась масштабная забастовка железнодорожников

Новости » Происшествия    10.12.2018 - 09:17
В Германии началась масштабная забастовка железнодорожников
Фото: забастовка в Штутгарте (dpa)

Произошли перебои в движении поездов по всей стране

В Германии начались забастовки железнодорожников, организованные Профсоюзом работников железной дороги и транспорта EVG. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечается, утром 10 декабря компания Deutsche Bahn приостановила по всей стране движение поездов дальнего следования. Забастовка должна закончиться к 9 утра по местному времени.

Прогнозируют, что следствием забастовки станут сильные перебои в графике движения поездов. Компания Deutsche Bahn рекомендовала пассажирам, по возможности, перенести поездки на вторник. Билеты сохранят свою пригодность, пассажирам, которые направляются вместе с пересадками, в течение 10 и 11 декабря будет разрешено пересаживаться на любые удобные для них поезда без доплаты.

Во многих регионах ФРГ произошли масштабные перебои в работе регионального железнодорожного транспорта. Например, из Нюрнберга отменены все пригородные поезда в направлении Вюрцбурга, Мюнхена и Берлина. Наиболее сильно от забастовки страдает юго-западная часть ФРГ. Работа главного вокзала Карлсруэ полностью остановлена. В Берлине с раннего утра не ходят пригородные электрички. По всей Германии также отмечаются перебои в движении грузового железнодорожного транспорта.

Профсоюз EVG объявил предупредительную забастовку после провала тарифных переговоров с Deutsche Bahn. EVG недоволен тем, что не удалось добиться повышения зарплаты для 160 тысяч своих членов. Deutsche Bahn, со своей стороны, раскритиковала забастовку как абсолютно ненужную, поскольку, по мнению компании, тарифные переговоры шли успешно.

Напомним, ранее в аэропорту Брюсселя из-за забастовки грузчиков компании-оператора багажа Aviapartner отменили 150 рейсов.

РБК-Украина сообщало, что сотрудники метрополитена Лондона провели 24-часовую забастовку, которая зацепила две линии метро.

В Германии по подозрению в связях с итальянской мафией арестовали 14 человек Дом вице-канцлера Германии закидали банками с краской
Новости Украины Германиязабастовка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь