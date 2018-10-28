В аэропорту Брюсселя отменили 150 рейсов из-за забастовки

Иллюстративное фото (Brussels Airlines)

Из-за забастовки было отменено 150 из 550 рейсов

В воскресенье, 28 октября, в аэропорту Брюсселя из-за забастовки грузчиков компании-оператора багажа Aviapartner отменили 150 рейсов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTBF.

Как сообщается, в целом начиная с четверга, когда началась забастовка работников Aviapartner, в аэропорту Брюсселя отменили 530 рейсов. При этом многие пассажиры были вынуждены провести ночь в аэропорту. В воскресенье, 28 октября, из-за забастовки были отменены 150 из 550 рейсов.

Забастовка сотрудников компании, которая отвечает за погрузку и выгрузку багажа, зацепила рейсы авиакомпаний Aer lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Serbia, Air Transat, ANA — All Nippon Airways, BMI Regional, British Airways, CSA Czech Airlines, EasyJet, El Al, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, FlyEgypt, Iberia, KLM, Ryanair, SAS, TUI fly, Tunisair, Turkish Airlines и других.

Отмечается, что бастующие требуют улучшения условий труда и увеличения финансовых компенсаций, также они не довольны тем, что у них нет точного графика перерывов на обед.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания Wizz Air запускает новый рейс из Киева в Вену (Австрия). Рейсы Вена-Киев и Киев-Вена будут осуществлять авиалайнеры типа Airbus A320.