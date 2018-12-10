У Німеччині почався масштабний страйк залізничників

Фото: страйк в Штутгарте (dpa)

Сталися перебої у руху поїздів по всій країні

У Німеччині почалися страйки залізничників, організовані Профспілкою працівників залізниці та транспорту EVG. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як зазначається, зранку 10 грудня компанія Deutsche Bahn призупинила по всій країні рух поїздів далекого прямування. Страйк повинен закінчитися до 9 ранку за місцевим часом.

Прогнозують, що наслідком страйку стануть сильні перебої в графіку руху поїздів. Компанія Deutsche Bahn рекомендувала пасажирам, по можливості, перенести поїздки на вівторок. Квитки збережуть свою придатність, пасажирам, що прямують разом з пересадками, протягом 10 та 11 грудня буде дозволено пересідати на будь-які зручні для них поїзда без доплати.

У багатьох регіонах ФРН сталися масштабні перебої в роботі регіонального залізничного транспорту. Наприклад, з Нюрнберга скасовані всі приміські поїзди в напрямку Вюрцбурга, Мюнхена і Берліна. Найбільш сильно від страйку страждає південно-західна частина ФРН. Робота головного вокзалу Карлсруе повністю зупинена. У Берліні з раннього ранку не ходять приміські електрички. По всій Німеччині також відзначаються перебої в русі вантажного залізничного транспорту.

Профспілка EVG оголосила попереджувальний страйк після провалу тарифних переговорів з Deutsche Bahn. EVG незадоволена тим, що не вдалося домогтися підвищення зарплати для 160 тисяч своїх членів. Deutsche Bahn, зі свого боку, розкритикувала страйк як абсолютно непотрібний, оскільки, на думку компанії, тарифні переговори йшли успішно.

Нагадаємо, раніше в аеропорту Брюсселя через страйк вантажників компанії-оператора багажу Aviapartner скасували 150 рейсів.

РБК-Україна повідомляло, що співробітники метрополітену Лондона провели 24-годинний страйк, який зачепив дві лінії метро.