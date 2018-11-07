В Лондоне сотрудники метро устроили забастовку на двух линиях

Речь идет о центральной линии, а также о линии "Ватерлоо-энд-Сити"

Сотрудники метрополитена Лондона проводят 24-часовую забастовку, которая затронула две линии метро. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Independent.

По данным издания, речь идет о центральной линии, а также о линии "Ватерлоо-энд-Сити". На станциях этих линий частично либо полностью прекращено обслуживание пассажиров.

В британской транспортной компании Transport for London предупредили, что некоторые станции метрополитена перегружены из-за забастовки, и поэтому их могут закрыть, особенно в вечерний час пик. В частности, это касается станций "Стратфорд", "Бонд-стрит", "Тоттенхэм-Корт-Роуд", "Ливерпуль-стрит", "Вудфорд", "Майл-Энд", "Лейтонстоун", "Уайт-сити", "Илинг Броадвей", "Оксфорд-серкус" и "Ноттинг хилл Гейт".

На странице центральной линии в твиттере сообщают, что не все запросы пассажиров о возвращении стоимости проезда будут удовлетворены, однако их все равно рассмотрят. Пассажирам рекомендуют временно пересесть на наземный общественный транспорт, автомобиль или передвигаться пешком.

Отметим, также сегодня, 7 ноября, из-за неисправности сигнальной системы на взлетно-посадочной полосе аэропорта Хитроу в Лондоне 7 ноября были отменены или задержаны десятки рейсов.