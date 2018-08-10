В Германии началась крупнейшая забастовка пилотов в истории Ryanair

Забастовка стартовала в 3:01 и продлится до 2:59 субботы

Пилоты авиакомпании-лоукостера Ryanair начали крупнейшую в забастовку истории компании. Об этом сообщает издание DW.

Представитель немецкого профсоюза пилотов Vereinigung Cockpit сообщил, что забастовка в Германии стартовала в 3:01 и продлится до 2:59 субботы, 11 августа.

Лоукостер отменил 250 рейсов в и из аэропортов Германии. Также указано, что в пятницу отменили в общей сложности 400 из 2400 европейских рейсов. Таким образом, забастовка нарушит планы путешествий более 55 тысяч пассажиров, из них около 42 тысяч - в Германии.

Добавим, что авиакомпания предложила клиентам возврат средств или перебронирование рейсов в другое время.

К забастовке также намеревались присоединиться пилоты компании из Бельгии, Ирландии, Швеции и Нидерландов. В Нидерландах суд разрешил местным пилотам авиакомпании бастовать. В то же время перевозчик выступил с заявлением, что "несмотря на неоправданную забастовку" около двух тысяч рейсов (85% от всех запланированных в Европе) будут выполнены в нормальном режиме.

Подчеркнем, что авиакомпания не соглашается поднять пилотам зарплаты и улучшить условия труда, в связи с чем и происходят забастовки. Лоукостер неоднократно обвиняли в недостаточной оплате труда своим сотрудникам, однако авиакомпания это отрицает.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что пилоты Ryanair планируют организовать 24-часовую забастовку в пятницу в Германии из-за низких зарплат.

В конце июля текущего года Ryanair отменяла 600 рейсов в Бельгии, Испании, Португалии и Италии. Причиной отмены рейсов также были забастовки пилотов.