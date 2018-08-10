У Німеччині розпочався найбільший страйк пілотів у історії Ryanair

Страйк стартував о 3:01 і триватиме до 2:59 суботи

Пілоти авіакомпанії-лоукостера Ryanair розпочали найбільший в страйк історії компанії. Про це повідомляє видання DW.

Речник німецької профспілки пілотів Vereinigung Cockpit поінформував, що страйк у Німеччині стартував о 3:01 і триватиме до 2:59 суботи, 11 серпня.

Лоукостер скасував 250 рейсів до та з аеропортів Німеччини. Також вказано, що у п'ятницю скасували загалом 400 з 2400 європейських рейсів. Таким чином, страйк порушить плани подорожей понад 55 тисяч пасажирів, з них близько 42 тисяч - у Німеччині.

Додамо, що авіакомпанія запропонувала клієнтам повернення коштів чи перебронювання рейсів на інший час.

До страйку також мали намір приєднатися пілоти компанії з Бельгії, Ірландії, Швеції та Нідерландів. У Нідерландах суд дозволив місцевим пілотам авіакомпанії страйкувати. Водночас перевізник виступив з заявою, що "незважаючи на невиправданий страйк" близько двох тисяч рейсів (85% від усіх запланованих в Європі) будуть виконані у нормальному режимі.

Підкреслимо, що авіакомпанія не погоджується підняти пілотам зарплати та поліпшити умови праці, у звязку з чим і відбуваються страйки. Лоукостеру неодноразово закидали недостатню оплату праці своїм співробітникам, однак авіакомпанія це заперечує.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що пілоти Ryanair планують організувати 24-годинний страйк у п'ятницю в Німеччині через низькі зарплати.

У кінці липня поточного року Ryanair скасовувала 600 рейсів у Бельгії, Іспанії, Португалії та Італії. Причиною скасування рейсів також були страйки пілотів.