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В Германии мало кто может представить себе поражение России, - посол

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Берлин, Четверг 23 июня 2022 15:49
В Германии мало кто может представить себе поражение России, - посол Фото: посол Украины в Германии Андрей Мельник (germany mfa gov ua)
Автор: Илона Свиридова

В Германии на самом мало кто может представить себе поражение России в войне против Украины, несмотря на поддержку Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла в Германии Андрея Мельника для "Укринформа".

По его словам, накануне визита немецкого канцлера Олафа Шольца с лидерами Франции, Италии и Румынии в Киев ходили слухи о том, что они могут попытаться надавить на украинское руководство и склонить к переговорам с Россией.

"К сожалению, приходится констатировать, что в самой Германии нарастает количество голосов в пользу заключения скорейшего перемирия любой ценой, ведь мало кто действительно может себе представить поражение России. Немцев откровенно пугает тот факт, что эта война, которая уже привела к небывалой инфляции, может продолжаться еще очень долго и поставить под угрозу их благосостояние", - отметил Мельник.

Он также добавил, что упаднические настроения в Германии станут большим вызовом для Украины в будущем, поскольку они будут повышать давление на немецкое правительство.

Напомним, сам Шольц заявляет, что выступает против мирного договора между Украиной и Россией на условиях последней. По его мнению, данный вопрос будет решать исключительно Киев.

Кроме того, канцлер отметил, что заявлял, что Германия будет продолжать поддержку Украины столько, сколько понадобится ей в борьбе за независимость.

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